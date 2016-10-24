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محافظ بورسعيد يشدد علي أصحاب المحلات والتجار بعدم المغالاة في الأسعار

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: جمال نوفل

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية علي الاسواق ومنافذ البيع المتحركة والمحلات التجارية، حيث قام اليوم الاثنين، بجولة تفقدية شملت المرور علي عدد من المحلات والبدالين التموينين ، كما تم المرور علي منفذ بيع الاسماك المتنقل امام صالة بورسعيد الدولية.

وأكد “المحافظ” علي توافر السلع الغذائية والاسماك والدواجن واللحوم باسعار مخفضة في منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية، مشيرًا الي أن مديرية ومباحث التموين تقوم بحملات يومية علي الاسواق للتأكد من الكميات المعروضة والجودة وضمان عدم المغالاة في الاسعار.

كما قام المحافظ بالمرور علي عدد من المحلات التجارية بنطاق حي المناخ وطالبهم بضرورة مراعاة ظروف المواطن وعدم المغالاة في الاسعار، كما تفقد أحد البدالين التموينين وإطمئن علي تواجد جميع السلع التموينية بالكامل بعد تطبيق القرار الاخير بصرف البطاقة التموينية مرة واحدة وهو ما أدي الي حدوث إتزان في جميع السلع مشيرًا بأن الزيت والسكر والارز يتواجدون بكميات كبيرة سواء علي البطاقة التموينية او نقاط الخبز.

وأشاد “المحافظ” بالوعي الكبير لدي المواطنيين الذين يعملون علي قضاء احتياجاتهم فقط من الاسواق وعدم تخزين كميات كبيرة علي الرغم من انخفاض الاسعار بصورة كبيرة، مؤكدًا علي استمرار جولاته الميدانية علي جميع الاسواق ومنافذ توزيع السلع فهدفنا تقديم افضل الخدمات للمواطن.

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