القبض على سيدتين و عامل سرقوا مطعم سورى بدار السلام

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام القبض على سيدتين، وعامل لقيامهم بسرقة 13 ألف جنيه وعملات أجنبية أخرى من خزينة مطعم .

ووردت معلومات لقسم شرطة دار السلام من "محمد.ن.م" سوري الجنسية 26 سنة صاحب مطعم سوريانا للمأكولات باكتشافه كسر قفل باب المطعم وسرقة خزينه بداخلها مبلغ مالي 13 ألف جنيه و 120 دولار ومتعلقات شخصية عبارة عن " جواز سفر ورخصة قيادة وحافظة نقود " ولم يتهم أو يشتبه في احد

بالانتقال والفحص بإجراء المعاينة تبين وجود كسر القفل الخاص باب المطعم و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين الحالين والسابقين بالمحل والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكاب الواقعة "هدى.م.ك"25 سنة ربة منزل و عاملة سابقة بالمطعم وتم فصلها منذ 6 أشهر بسبب سوء سلوكها " ضبطت وبحوزتها مبلغ مالى 5000 جنيه كما تم ضبط "دهب.ي.م"23 سنة ربة منزل " صديقة الأولى " ضبطت وبحوزتها مبلغ مالي 4000 جنيه و "احمد.م.ا" 27 سنة عامل " خطيب الثانية " ضبط وبحوزته مبلغ مالى 2000 جنيه , 120 دولار وجواز السفر ورخصة القيادة وحافظة النقود

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بأنها نظرا لسابقة عملها بالمحل ومرورها بضائقة مالية خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانية والثالث بأسلوب " كسر القفل " وان المبالغ والمضبوطات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة وان باقي المبلغ المالي المستولى عليه قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية

باستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.