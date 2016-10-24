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أسماء مصطفى: تحية لوزراة الداخلية وجمهور الزمالك

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أسماء مصطفى: تحية لوزراة الداخلية وجمهور الزمالك أسماء مصطفى: تحية لوزراة الداخلية وجمهور الزمالك

اسماء مصطفي

هنأت الإعلامية أسماء مصطفى، نادي الزمالك على فوزه بمباراة أمس، أمام صن داونز الأفريقي، رغم خسارته لقب بطولة أفريقيا، حيث أشادت بالدور الكبير لوزراة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة وكذلك بجمهور النادي في خروج المباراة بهذا الشكل الرائع.

وأضافت “أسماء” خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن جمهور الزمالك أعطى درساً رائعاً في معى الانتماء والتحضر في التشجيع، لذلك يجب على الجميع أن يُقدم التحية لوزراة الداخلية على تأمينها للمباراة، وكذلك لجمهور الأبيض لإرداته وتحديه.

وأوضحت مذيعة النهار، أنه بلا شك ستكون مباراة أمس، بداية جديدة لنادي الزمالك، الذي تعرض لكبوات كثيرة جداً؛ لكن كل هذا لم يجعل الجمهور يفقد ثقته بفريقه، كما لفتت إلى دور وزارة الداخلية في تأمين المباراة؛ مما يدل على أن الأمن لديه أكبر نية للتنظيم، والجمهور يلتزم دون شك، ثم تساءلت “أومال مين اللي كان بيعمل خلل؟..الأمن والجمهور مهما كان في سلبيات مش من مصلحتهم يبقا في شغب”.

وأضافت، أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا على أداء نادي الزمالك، إلا أن الجميع التف حوله أمس، لأنه يُمثل ، لافتةً إلى مشهد رائع أثار إعجابها أثناء المباراة، وهو وضع بعض الجمهور علم نادي الأهلي وعلم نادي الزمالك وبينهما علم مصر.

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