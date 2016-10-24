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أسعد رضيعة في العالم

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الإثنين 24-10-2016 16:17

تونس: سيّدتي.نت

وضعت الأمريكية لوران فيجي ابنتها في ولادة مبكّرة، وخشيت عليها من انعكاسات هذه الولادة قبل الأوان، خاصة وأنها ابنتها الأولى، وقامت بالتقاط صورة لها في اليوم الخامس لولادتها، ونشرتها في مواقع التّواصل الاجتماعي مع تعليق مختصر؛ لإعطاء الأمل للأمّهات اللاتي يضعن مواليدهنّ مبكّراً.
ولم تكن «لوران» تتوقّع أن تثير الصورة اهتمام الكثيرين، لكن المفاجأة حصلت، فقد لاقت صورة الرّضيعة واسمها «فريّا» إعجاباً منقطع النّظير بسبب ضحكة الطفلة البريئة، والتي تشع فرحة وانشراحاً، ورغم وجود أنبوب الأوكسجين في أنفها فإنها ابتسمت ابتسامة سحرت ملايين من شاهدوها، وحصدت رقماً قياسياً في عدد من شاركوا في انتشارها، وقد أطلقوا عليها لقب «أسعد رضيعة في العالم» وفق ما ذكرته مجلة «باري ماتش» الفرنسية بسبب هذه الضحكة العذبة البريئة.

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سيدتي