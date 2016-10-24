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إخلاء سبيل "شيكو" أدمن "تمت الترجمة" من تهمة الدعوة للتظاهر 11/11

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إخلاء سبيل "شيكو" أدمن "تمت الترجمة" من تهمة الدعوة للتظاهر 11/11 إخلاء سبيل "شيكو" أدمن "تمت الترجمة" من تهمة الدعوة للتظاهر 11/11

>أحمد حربى

 

قررت نيابة الساحل إخلاء سبيل خالد.م الشهير بـ"شيكو" أدمن صفحة "تمت الترجمة" الساخرة، ومعد برنامج "أبلة فاهيتا"، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالدعوة للتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

 

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات لمعد "أبلة فاهيتا" منها التحريض على التظاهر، وقطع الطريق العام، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ وهى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

 

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطنى للمتهم، والتى تضمنت عدم انتمائه إلى أى جماعة أو أى حركة سياسية أسست على خلاف القانون، فضلاً عن عدم دعوته للمواطنين للتظاهر يوم 11/11 المقبل.

 

وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة الساحل بدعوة المتهم إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، وعقب استئذان النيابة ألقت قوة من مباحث القسم القبض على المتهم.

 


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