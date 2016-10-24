رئيس جامعة بني سويف يحيل باحثة للنيابة العامة لتزويرها شهادة التوفل‎

أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف الباحثة ( س.م) بكلية التربية الى النيابة العامة لتقديمها شهادة للتوفل غير صادرة من هيئة الأمدست لنيل درجة الماجيستير , وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مركز اللغات والترجمة بالجامعة والتحقيق الذى أجرى بمعرفة الشئون القانونية .

وجاءت نتائج التحقيق بشطب قيد الباحثة المسجل بالدراسات العليا وشطب الرساله التى قدمتها , ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم تسجيلها فى أى جامعة أخرى .

من جانبة أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة لن تسمح بالخروج عن القيم الجامعية الأصيلة والإخلال بواجب الأمانة العلمية مؤكداُ على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل العمل والتمسك بمدونة سلوك الطلاب.