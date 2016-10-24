مسؤول ليبى: اللجنة التسييرية لمؤسسة الاستثمار تناقض مصلحة جميع الليبيين

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار فى طرابلس، عبد المجيد بريش، عن أسفه من تقارير عن محاولات "على محمود حسن محمد" غير القانونية، للتحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار فى إيطاليا، معتبرا ذلك بمثابة أمثلة إضافية عما تقوم به ما تسمى اللجنة التسييرية من افتعال للشك والارتباك، ووضع تقدم ليبيا فى خطر.

وأكد بريش فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، ان التحدث باسم المؤسسة الليبية للإستثمار، قام رئيس ما تعرف باللجنة التسييرية بالحكم مسبقا عما سوف يخرج عن المحكمة الإدارية في طرابلس، والتي سوف تفصل في قانونية تعيين اللجنة التسييرية في الرابع والعشرين من أكتوبر.

وشدد على أن المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس والمؤسسة الليبية للإستثمار في طبرق متحدتان حول عدم شرعية ما يعرف باللجنة التسييرية. هذه اللجنة لا تتوافق مع الوثائق التأسيسية للمؤسسة الليبية للإستثمار وتناقض مصلحة جميع الليبيين، مشيرا إلى أن رئيس ما يسمى باللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار ينشغل بتكاليف السفر العالي التكاليف وكذلك في أعمال الدعاية المثيرة في كل من إيطاليا وتونس، وفي نفس الوقت يقوم بإعتراض تسوية التكاليف القضائية مما يضع جهودنا الخاصة بالتقاضي في خطر. من خلال هذه الأفعال، بإهانة جهود هؤلاء الذين عملوا بلا كلل بهدف إستعادة الصناديق التي سلبت من الشعب الليبي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد أصدر القرار رقم 115 للعام الحالي بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود حسن محمد ، وأوكل إليها صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بما يحافظ على السير الطبيعي لعملها وإدارة الشركة، وكلفها بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج.