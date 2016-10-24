رئيس مباحث القليوبية يستمع لأقوال زوجة الشهيد العميد عادل رجائى

استمع العميد حسام فوزى، رئيس مباحث القليوبية، إلى أقوال الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد العميد عادل رجائى، قائد الفرقة 9 مدرعات، حول واقعة استشهاده أمام منزله بمدينة العبور برصاص مسلحين ملثمين أثناء ذهابه إلى عمله.

وقالت سامية زين العابدين، أمام رئيس مباحث القليوبية، إن زوجها الشهيد عادل رجائى استيقظ من نومه يوم الحادث مبكرا وتوضأ وأدى صلاة الفجر وحلق ذقنه وارتدى ملابسه ودخل غرفة النوم ليخبرها أنه ذاهب لعمله ونزل من الشقة وبعدها سمعت صوت إطلاق نار كثيف.

وأكدت زين العابدين أنها لم تشاهد منفذى عملية اغتيال زوجها العميد عادل رجائى وأنها رصدت السيارة التى كانوا يستقلونها وأنها سمعت صوت إطلاق نار عقب خروجه من المنزل بدقيقة واحدة فخرجت مسرعة ووجدت زوجها غارقًا فى دمائه وأن الجيران أخبروها أن الجناة كانوا 3 إرهابيين ويحملون أسلحة آلية وكانت توجد سيارة فى انتظارهم استقلوها بعد تنفيذهم لجريمتهم الإرهابية.