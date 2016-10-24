سرقة كمبيوتر من مدرسة ثانوى وكتابة عبارات مسيئة للإدارة بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، برئاسة المقدم طارق الوتيديى، رئيس مباحث المركز، جهودهم لكشف غموض واقعة سرقة جهاز حاسب آلى من داخل غرفة المكتبة بمدرسة دار السلام الثانوية الصناعية وكتابة بعض العبارات المسيئة لإدارة المدرسة داخل غرفة المكتبة.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد أحمد شمندى، رئيس مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بسرقة جهاز حاسب آلى من داخل مدرسة ثانوية.

تبين بعد الفحص والتحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث المركز والنقيب محمود حلمى معاون أول مباحث المركز باكتشاف إدارة مدرسة الثانوية الصناعية بدار السلام جنوب محافظة سوهاج بسرقة جهاز حاسب آلى من داخل غرفة المكتبة بالمدرسة، وذلك عن طريق كسر باب الغرفة وقيام مرتكبى الواقعة بكتابة عبارات مسيئة لأعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة وظروفها وملابساتها وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.