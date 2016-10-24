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القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنشأة ناصر

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القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنشأة ناصر القبض على 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنشأة ناصر

>كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على 8 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر، وضبط بحوزتهم معدات يستخدمونها فى عمليات الحفر، و حرر محضرا بالواقعة.

 

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر مجموعة من الأشخاص ينقبون عن الآثار بدائرة القسم و هم "أمين.ز.م" و "أحمد.إ.ع" و "حسام.إ.س" و "محمود.م.ع" و "إسلام.ف.م" و "جمال.ر.م" و "إسلام.ش.إ" و "سامح.ن.ح"، أثناء تنقيبهم عن الآثار بالعقار الكائن بالعقار 4 حارة جاد من شارع الصيفي  دائرة القسم"ملك الأول" 

على الفور انتقل ضباط  وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار سالف الذكر، وضبط بحوزتهم ( موتور شفط مياه ، و 2 موتور حفر ، كوريك ، حبل ) وتبين وجود  حفره قطرها 1.5 متر بعمق  20 متر،  وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التنقيب عن الآثار  و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق

 

 

 


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