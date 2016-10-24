روسيا تستعد لإرسال خبراء إلى مصر للتأكد من جودة محصول "البطاطس"

وجاء فى بيان الهيئة، اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى: "بدعوة من وزارة الزراعة والرى فى جمهورية مصر العربية، وكذلك وفقا للاتفاقيات التى تم التوصل إليها فى موسكو، يوم 26 سبتمبر من العام 2016، الهيئة مستعدة لإرسال خبراء إلى جمهورية مصر العربية من أجل الاطلاع على التقدم بتنفيذ تدابير ضمان الصحة النباتية للبطاطس خلال فترة 31 أكتوبر - 3 نوفمبر من العام 2016".

وكانت هيئة الرقابة على المنتجات الزراعية فى روسيا، أعلنت أنه اعتبارا من 9 إبريل، 2015 ستفرض قيودا مؤقتة على إدخال البطاطس من 6 مناطق فى مصر إلى روسيا الفيدرالية.

يذكر أن هيئة الرقابة على المنتجات الزراعية وافقت فى بداية فبراير 2015، على التعامل مع 75 شركة مصرية مصدرة للبطاطس، وحددت الهيئة آنذاك أنه يتوجب على الطرفين الروسى والمصرى على مدى عدة أعوام العمل على تنظيم آلية التوريد، التى تتوافق مع أعلى مستوى من أمن المنتجات.