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مقتل ضابط استخبارات في باكستان إثر تعرضه لإطلاق نار

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مقتل ضابط استخبارات في باكستان إثر تعرضه لإطلاق نار مقتل ضابط استخبارات في باكستان إثر تعرضه لإطلاق نار

ارشيفية

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ضابط بجهاز الاستخبارات، وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار شمال غرب البلاد.

ونقلت “إيه.بي. سي نيوز” الأمريكية عن ضابط الشرطة خالد خان قوله “إن مسلحين إثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على ضابط الإستخبارات أكبر على فى منطقة “تشارسادا” بإقليم “خيبر باختونخوا” مما أسفر عن مقتله، مشيرًا إلى أن المهاجمين تمكنا من الفرار من موقع الحادث”.
> وأضاف أن على كان فى طريقه إلى عمله فى مدينة “بيشاور” عندما تعرض لإطلاق النار.

ومن جانبها، أعلنت حركة “طالبان” الباكستانية مسئوليتها عن هذا الهجوم، وذلك على لسان المتحدث باسمها محمد الخراساني.

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