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محافظ دمياط يصدر قرارًا بتشكيل المجلس القومى للسكان

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محافظ دمياط يصدر قرارًا بتشكيل المجلس القومى للسكان محافظ دمياط يصدر قرارًا بتشكيل المجلس القومى للسكان

محافظ دمياط

مراسل«ONA»:

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، القرار رقم 731 لسنة 2016 بشان تشكيل المجلس القومي للسكان برئاسته.

ويضم المجلس فى عضويته 18 عضوًا وتضمن القرار كلًا من السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وكيل وزارة الزراعة ، مدير مركز الإعلام ، مدير عام الثقافة ، مدير جمعية تنظيم الأسرة ، مدير فرع المجلس القومي للسكان مقررا ، مدير القوى العاملة والتدريب ، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة ، مدير هيئة تعليم الكبار ، ممثل المجلس القومي للمرأة ، ممثل المجلس القومي للأسرة، مدير مركز المعلومات بديوان محافظة دمياط.

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