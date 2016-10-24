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تزويد أكثر من 500 منشأة دفاعية روسية بأنظمة جديدة لمواجهة القرصنة

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تزويد أكثر من 500 منشأة دفاعية روسية بأنظمة جديدة لمواجهة القرصنة تزويد أكثر من 500 منشأة دفاعية روسية بأنظمة جديدة لمواجهة القرصنة

ارشيفية

أعلنت شركة تصنيع الأجهزة الروسية، اليوم الاثنين، أنها زودت أكثر من 500 منشأة تابعة لوزارة الدفاع بأنظمة جديدة لمواجهة القرصنة الإلكترونية بما فى ذلك مركز إدارة شؤون الدفاع الوطني.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم نقلا عن بيان للشركة “يتم تزويد منشآت فى وزارة الدفاع الروسية بأنظمة حديثة للكشف عن هجمات القرصنة الإلكترونية يمكنها الكشف عن أية محاولة للاختراق فى لحظة حدوثها ومنعه..فبواسطة أجهزة استشعار خاصة، ونظام تحليل حركة مرور الشبكة والأجهزة المحمية يقوم النظام بتقييم مستوى الهجوم وخطورته وتحديد النقطة التى تم اختيارها لعملية القرصنة، حيث يسمح النظام بالرد السريع على الهجوم الإلكتروني ويقوم بحماية الشبكة مانعًا تعطيلها، ما يسمح باستئناف عملها بسرعة”.

وأفادت الشركة بأنها أنهت عملية التقييم حالياً من أجل العمل على زيادة عدد المنشآت المحمية بهذا النظام.

وذكرت الوكالة الروسية أن هذه الأنظمة تستخدم فى أكثر من 30 دولة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقد أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الموقع السابق للوزارة والذى لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة هو الذى تعرض لهجوم إلكترونى مزعوم من قبل مجهولين.

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