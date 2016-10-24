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الأهلي يهزم بطل الكاميرون فى البطولة الإفريقية لكرة اليد

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الأهلي يهزم بطل الكاميرون فى البطولة الإفريقية لكرة اليد الأهلي يهزم بطل الكاميرون فى البطولة الإفريقية لكرة اليد

أرشيفية

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى عاصم حماد، على نظيره مينوه الكاميرونى بنتيجة 34 / 23، فى إطار ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى بوركينا فاسو.

فيما سيتقابل اليوم الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح، فى رابع مبارياته مع ديوانه بطل بوركينا فاسو صاحب الأرض والجمهور فى السابعة مساء.

بينما يلتقى غدا الثلاثاء، الزمالك مع وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى مع كينشاسا الكونغولى وكيمان الكونغولى مع مينوه الكاميرونى وراد ستار بطل ساحل العاج مع ديوانه بطل بوركينا فاسو والترجى التونسى مع الأهلى.

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