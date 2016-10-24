شيخوخة البشرة ودعي علاماتها بهذه الطريقة

البعض منا قد يفاجأ بظهور بعض علامات الشيخوخة على البشرة، على الرغم من عدم بلوغه سن الثلاثين بعد.

مع الوقت، ستجدين أن ظهور هذه العلامات على بشرتك كان نتيجة اتباعك بعض العادات الخطأ في العناية ببشرتك. فهل يملك "سيِّدتي نت" الحلّ للتخلص من هذه المشكلة والتمتع ببشرة شابة وبعيدة عن هذه الخطوط والعلامات المزعجة؟ بالتأكيد نعم!



إليك هذه النصائح المهمة لحماية بشرتك من علامات الشيخوخة المبكرة:

1.الحفاظ على رطوبة بشرتك: إذا كانت بشرتك تفتقر إلى النضارة والرطوبة، فسيزيد ذلك من جفافها، ويؤدي بالتالي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؛ لذا عليك الحفاظ على ترطيب بشرتك بما يناسبها باستمرار.

2.الاهتمام بالعين: تظهر علامات الشيخوخة المبكرة على العين أولاً. وسبب ذلك يرجع إلى أنها من أرقّ الأماكن في الوجه، ممّا يؤدي إلى ظهور الخطوط حولها بطريقة سريعة. إذاً، عليك البدء باستخدام كريمات العين عند بلوغك سنّ العشرين فوراً للتقليل من ظهور الخطوط حولها.

3.استخدام كريمات الشيخوخة: عند بلوغك سنّ الـ25، عليك استخدام روتين خاصّ للعناية ببشرتك من علامات الشيخوخة قبل فوات الأوان. استشيري أحد أطباء الجلد لمعرفة أفضل هذه الكريمات.

4.اختيار المنتجات المناسبة: اختاري المنتجات التي تحتوي على الهيسبيريدين المستخرج من قشر البرتقال أو أيّ منتج آخر يحتوي على فيتامين (C)، فيعطي البشرة حماية مستمرة من علامات الشيخوخة، كما أنّه من مضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى المنتجات التي تحتوي على الخروب الذي يساعد على تعزيز الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، وكذلك الكيوي الذي يساعد على تجديد البشرة وزيادة نضارتها وإشراقها.

5.العناية بيديك وقدميك: تظهر علامات الشيخوخة على يديك وقدميك أيضاً؛ لذا عليك العناية بها جيداً للحفاظ على ترطيبها باستمرار. وكما ذكرنا من قبل تعتبر البشرة الرطبة أقلّ عرضة لظهور علامات شيخوخة البشرة.