احصلي على ساقين ناعمتين الملمس مع Gillette Venus

قد يؤدي عدم اتباع الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر إلى نمو الشعر تحت الجلد، كما قد يؤثر عدم اتباع الخطوات الأساسية لما قبل وبعد الحلاقة على النتائج المرجوة من الحلاقة. ولكن يمكن علاج جميع هذه المشاكل بمجرد اتباع النصائح والحيل البسيطة التالية:

الحلاقة بالشكل الصحيح

إذا كنت تفضلين التخلص من الشعر الزائد عبر حلاقته، تأكدي من استخدام شفرة حادة وننصحك بشفرات حلاقة جيليت فينوس. وتعتبر الشفرات غير الحادة السبب الأساسي لنمو الشعر تحت الجلد لأنها لا تمنح النعومة والسلاسة أثناء الحلاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تأكدي من التقشير قبل الحلاقة لتحصلي على نتائج مثالية. كما لا ننصحك بترطيب بشرتك حيث يمنحك ذلك حلاقة أكثر سلاسة ويسهل إزالة الشعر بالشكل الصحيح. قومي بتطبيق مستحضر’ساتين كير جيل‘ قبل الحلاقة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

التقشير بانتظام

استخدمي مستحضرات التقشير مرة كل يومين بعد يومين من الحلاقة ، حيث تكون بصيلات الشعر مغلقة على الشعيرات تحتها. وتساعدك مستحضرات التقشير الجيدة على إزالة خلايا الجلد الميتة مما يتيح ظهور الشعر الملتف إلى سطح البشرة.

الترطيب

تعتبر البشرة الجافة الأكثر عرضة لمشكلة نمو الشعر تحت الجلد بكثرة. عندما تكون بشرتك جافة لن يتمكن الشعر من شق طريقه للنمو. وبالتالي، يلتف الشعر إلى الخلف تحت الجلد، مما يؤدي إلى نمو الشعر تحت الجلد وظهور البقع السوداء. يساعدك الترطيب لمرتين يومياً على تعزيز نعومة البشرة وبالتالي نمو الشعر من خلالها بشكل أسهل.