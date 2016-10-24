مكياج عيون بني بالخطوات

إذا كنت تبحثين باستمرار عن مكياج مختلف وإطلالة جديدة، يقدّم لك "سيِّدتي نت" هذا المكياج المختلف ذا النظرة الكلاسيكية الهادئة التي تفضّلها الكثيرات.

إليك سيدتي خطوات هذه الإطلالة لنظرة مختلفة باللون البنيّ الجذاب:

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•المكياج: هناك عدة طرق للحصول على مكياج بنيّ هادئ وجذاب، لكن ثمة ما عليك فعله، وهو:

1.قومي بوضع الكريم التمهيدي لتجهيز بشرتك لاستقبال المكياج، ثمّ انتظري قليلاً، وضعي كريم الأساس المناسب للون ونوع بشرتك ووزّعيه جيداً.

2.اهتمّي بعينيك، فالعين هي أكثر ما يبرز جمالك. ابدئي بوضع كريم الإخفاء حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء، ثمّ قومي بوضع لمسة من الظلال البنية الخفيفة فوق عينيك.

3.امزجي الأبيض الخفيف عند أطراف عينيك الخارجية، ثمّ ضعي الكحل الأسود الثقيل على جفنَي عينيك العلوي والسفلي، ولا تنسي الماسكرا لزيادة إبراز جمال عينيك ورموشك.

4.استخدمي كريم الإخفاء لإخفاء البثور والحبوب ـ إن وجدت ـ للحصول على بشرة صافية من دون عيوب.

5.قومي بوضع اللون البرونزي على خدّيك، واللون الأحمر الوردي الخفيف على شفتيك، للحصول على شفاه طبيعية وإبراز جمال عينيك.

•الشعر: إن أنسب إطلالات الشعر وأكثرها ملاءمة للمكياج البنيّ الشعر المجعّد. وهناك عدة طرق للحصول على الشعر المجعّد، ولكنّ أسهلها لفّ شعرك الرطب بلفائف الشعر، وتركه حتى يجفّ، كما يمكنك استخدام مكواة الشعر المجعّد لتجعيد شعرك بسرعة، إذا أردت.