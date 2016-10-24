MADLASHES تشكيلة من الرموش المفعمة بالإثارة لعاشقات الرموش

بيروت- سيدتي نت

إطلاق حصري لدى باريس غاليري لعاشقات الرموش

احتفلت باريس غاليري الأسبوع الماضي بإطلاق تشكيلة MadLashes من MadCosmetics في متجرها الشهير في دبي مول. اجتمعت محررات ومدونات الجمال في لقاء صباحي يرفل بالمتعة والإثارة جربن فيها وضع رموش من تشكيلة MadLashes ، وذلك بحضور مروة الجابر الرائدة في عالم الجمال وعاشقة الأناقة ومؤسسة MadCosmetics.

تشكيلة MadLashes للرموش تضم مجموعتين تتميز الأولى بأنها من الشعر الطبيعي 100% والثانية من فرو المنك غزير الكثافة بتأثير 3D، بالإضافة إلى لاصق الرموش MadGlue سريع الجفاف والمقاوم للماء. سواءً كنتِ ترغبين بإطلالة طبيعية أو بنظرة جريئة توفر لك MadLashes كامل الخيارات من كثافة الرموش وتصميماتها المختلفة لتتناسب مع أي مزاج وكل مناسبة. MadCosmetics متوفرة حصرياً لدى باريس غاليري.