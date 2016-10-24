عطور Clinique Aromatics الأبيض والأسود من كلينيك

نقدم لكم عطر Clinique Aromatics in White الجديد، عطر صمم خصيصاً للمرأة التي تسعى وراء عطر استثنائي يمنحها التميز والأهمية. عطر Aromatics in White هو عبارة عن تفاعل واثق لنفحات الخشب الصافي، البتلات الشفافة والعنبر الدافئ. اختيار المكونات الخام والنقية يخلق عطراً راقياً عصرياً ومعقداً بنفس الوقت.

العطر

يبدأ عطر Clinique Aromatics in White باندفاعة جريئة وحيوية من موالفة ورق البنفسج الغض مع السيترس الحمضي العنبري وفلفل سيشوان، التي تغرقك عميقاً في العطر.

نفحات العطر الوسطى تركز على بتلات الورد الشفافة من تركيز ماء الورد مجتمعاً مع زهرة البرتقال الخصبة وقلب الباتشولي الغني لمزيج متناغم من الألوان، الروائح والتركيبات.

النفحات السفلية تعزز الطبقة الغامضة والجذابة من هذا العطر مع Amber Gris و Skin Musk وقوة البينزوين الجذابة. هذا المزيج يوفر أثراً فاتناً لجاذبية لا يمكن إنكارها للمرأة التي ترغب بعطر استثنائي لا يحده زمن.

عطرك الاستثنائي أصبح أكثر جرأة. تقديم Clinique Aromatics in Black، عطر يحمل نفحات الفاكهة النضرة والزهور الغريبة التي تثير الغموض والسحر والجاذبية.مستوحى من المرأة العصرية المميزة التي تجد تألقا وسحرا في الأسود.

Aromatics in Black هو عطر استثنائي للمرأة المتميزة فعلا، محاطا بالغموض والسحر.

العطر

Clinique Aromatics in Blak يكشف عن الطاقة الجاذبة الجريئة لتوليفة أوراق الخوخ والغريبفروت الوردي العصاري الغض والبرغموت الإيطالي المشرق الذي يلفت الانتباه على الفور.

النفحات الوسطى: مزيج الأسمانثوس والنيرولي ليشكل دعوة إلى باقة أنيقة من الزهور الرائعة. تغلف الياسمين سامباك النفحات الوسطى بازدواجية تعبر عن الأنوثة المتعددة الجوانب.

النفحات السفلى تمنح العطر دفئا وأحاسيسا حيث تعبر نبتة المر عن رائحة جريئة وأنثوية حسية في آن معا. المزيج الاستثنائي الجذاب مع قلب الفيتيفر LMR وحبوب التونكا لنضح دفء داكن ومريح في آن معا يثير أناقة عصرية في عطر استثنائي لا يحده زمن.