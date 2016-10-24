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وزير الإعلام الأردني: اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل ضرورة وطنية واقتصادية

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وزير الإعلام الأردني: اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل ضرورة وطنية واقتصادية وزير الإعلام الأردني: اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل ضرورة وطنية واقتصادية

عاهل الأردن، الملك عبدالله الثانى (أرشيفية)

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني، أن توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل ضرورة وطنية واقتصادية، مشددا على أنه لابد من تنويع مصادر الطاقة.

وقال «المومني»، في مقابلة مع فضائية «رؤيا» الأردنية أمس الأحد، إن أرخص مصدر للطاقة هو الغاز الطبيعي حاليا، ولابد أن نسعى بكل همة وجهد للحصول على الطاقة الرخيصة لتخفيض فاتورة الطاقة التي تشكل ربع ميزانيتنا، مشيرا إلى أن الأردن تستورد 97% من احتياجاتها من الطاقة رغم انخفاض النفط.

وأضاف وزير الإعلام الأردني، «لقد وقعنا اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة، وأيضا في مصادر الطاقة الأخرى كالصخر الزيتي، والطاقة النووية، فنحن نسير بسوية مع كل المصادر».

وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت الاتفاقية، وقد وافقت الحكومة الأردنية على ذلك، مؤكدا أن «من حق أي شخص الاعتراض، ولكن نحن نرى أنه الأصوب للاقتصاد الوطني بغض النظر عن الأبعاد السياسية».. لافتا إلى وجود شروط جزائية وعقوبات وطريقة تحكيم في الاتفاقية.

وأوضح المومني أن اتفاقية الغاز الطبيعي ستوفر على الخزينة الأردنية 100 مليون دينار سنويا، مشددا على أن الحكومة الأردنية تقدر وتحترم رد الفعل الشعبي واستطلاعات الرأي والوقفات الاحتجاجية الرافضة لهذا الاتفاق.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أهمية معركة تحرير الموصل من عصابات داعش الارهابية، والتي وصفها بـ «الاستراتيجية»، نافيا أي تدخل عسكري للأردن في المعركة، وأن دوره مقتصر على إسناد الحكومة العراقية، وهناك تنسيق مع القيادة العراقية لدحر هذه العصابات، وأن الأردن ما زال عضوا في التحالف الدولي.

أ ش أ

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