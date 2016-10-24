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بالصور.. مرور قنا يشن حملات على توسيكلات وسيارات نقل طلاب المدارس

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بالصور.. مرور قنا يشن حملات على توسيكلات وسيارات نقل طلاب المدارس بالصور.. مرور قنا يشن حملات على توسيكلات وسيارات نقل طلاب المدارس

>قنا وائل محمد

واصلت إدارة مرور قنا، الحملات المرورية بجوار المناطق القريبة من المدارس، لضبط سائقى السيارات النقل والتروسكيلات، الذين يستخدمونها فى نقل تلاميذ وطلاب المدارس بالمحافظة، ويعرض حياتهم للخطر.

 

 

وتمكنت الحملة التى قادها العقيد حسن لطفى مدير مرور قنا، عن ضبط 5 سيارات ربع نقل، و2 تروسيكل يستخدم فى نقل التلاميذ والطلاب للمدارس داخل المحافظة بالمخالفة للقانون واستخدامها وسلية للتنقل.

 

وقال مدير المرور لـ"اليوم السابع"، إن جارى تكثيف الحملات القرى والمراكز والنجوع لأحكام السيطرة على المخالفين الذين يعرضون حياة الطلاب للخطر، باستخدام سيارات النقل والتروسيكل كوسيلة لنقلهم للمدارس.

 

 

وأضاف: "أن إدارة مرور قنا تدرس فكرة إلغاء تحميل الركاب فى السيارات النقل "الكابوت" وجارى أعداد دراسة بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، لاستبدال تلك السيارات بمكروباص، خاصة أن السيارات النقل تعرض المواطنين للمخاطر.


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