ضبط سيارة محملة بـ21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب فى القصير

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل محمل عليها 21 طن من أحجار الكوارتز الممزوحة بخام الذهب، خلال مرورها بأحد الأكمنة الأمنية بالقصير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث القصير، والنقيب محسن حزين، معاون مباحث القسم، من ضبط سيارة نقل تقل على متنها 21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب خلال مرورها بأحد الأكمنة الأمنية بالمدينة .

كما تم إلقاء القبض على سائق السيارة واثنين من مساعديه، وتم التحفظ على السيارة والحمولة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .