أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط سيارة محملة بـ21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب فى القصير

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بـ21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب فى القصير ضبط سيارة محملة بـ21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب فى القصير

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل محمل عليها 21 طن من أحجار الكوارتز الممزوحة بخام الذهب، خلال مرورها بأحد الأكمنة الأمنية بالقصير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة .

 

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد هندى، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث القصير، والنقيب محسن حزين، معاون مباحث القسم، من ضبط سيارة نقل تقل على متنها 21 طنا من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب خلال مرورها بأحد الأكمنة الأمنية بالمدينة .

 

كما تم إلقاء القبض على سائق السيارة واثنين من مساعديه، وتم التحفظ على السيارة والحمولة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365