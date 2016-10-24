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حاملو الماجستير يجددون التظاهر أمام الوزراء للمطالبة بالتعيين

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حاملو الماجستير يجددون التظاهر أمام الوزراء للمطالبة بالتعيين حاملو الماجستير يجددون التظاهر أمام الوزراء للمطالبة بالتعيين

>كتب أحمد عيسى

 

تظاهر العشرات من حاملي الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء بشارع القصر العينى للمطالبة بالتعيين في الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014، اليوم الاثنين، وردد المتظاهرون:  1  2  رئيس الوزراء فين..شايفة يابلدى قهرى وظلمى قتلوا فيكى البحث العلمى..يادى الذل و يادى العار الدكتور بيبع خضار..احنا الصفوة التعليمية مش واسطة ولا محسوبية..الرئيس مع الشباب والحكومة قافلة الباب".

 

يذكر أن حاملى الماجستير والدكتوراة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام كلا من مجلسى الوزراء والنواب والجهاز المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة ونقابة الصحفيين، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الادارى  للدولة. 

 

 

 


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