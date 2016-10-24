سلمى حايك تفضح ترامب: هكذا أساء لي بعد أن رفضت مواعدته

كشفت النجمة العالمية سلمى حايك Salma Hayek أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump، حاول يوماً ما مواعدتها والخروج معها، وعندما رفضت اختلق شائعة سلبية عنها في المجلة الأسبوعية National Enquirer.

وكشفت حايك عن أزمتها مع ترامب خلال مقابلة مع راديو El Show del Mandril الناطق باللغة الإسبانية، أعادت بثها يوم الجمعة إذاعة Radio Centro 93.3 في مدينة لوس أنجلوس، ونقلها تقرير لموقع BuzzFeed.

وقالت الممثلة إن ترامب في البداية حاول التقرّب من الرجل الذي تحبه من أجل الحصول على رقم هاتفها، وعندما أبلغته صراحة أنها لن تواعده حتى لو كانت غير مرتبطة بعلاقة عاطفية، قام على الفور بنشر شائعة مغرضة وسلبية عنها.

وأضافت المكسيكية سلمى: "أحد الأشخاص- لن أذكر اسمه، أبلغ National Enquirer أن ترامب لن يواعدني لأنني قصيرة للغاية.. في وقت لاحق، اتصل بي ترامب وترك لي الرسالة التالية: هل تصدقين هذا؟ من يمكن أن يقول هذا؟ أنا لا أريد أن يظن الجمهور هذا عنك".

وتابعت حديثها: "ترامب ظن أنني بعد هذا سأحاول الخروج معه حتى لا يعتقد الجمهور أنه بالفعل رفض مواعدتي لهذا السبب".

يشار الى أن ترامب شن هجوماً عنيفاً على المكسيكيين خلال حملته الانتخابية، ووصف بعضهم بالمجرمين، وتعهد ببناء حدود بين أمريكا والمكسيك حال انتخابه رئيساً.

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