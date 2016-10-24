الآثار: القطع المضبوطة قبل تهريبها لقطر تعود لعصر محمد على والملك فاروق

استلمت نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، تقرير لجنة الآثار الخاص بفحص 18 قطعة أثرية "مكيال" المضبوطة مع مهندس محبوس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريبها بمطار القاهرة لدولة قطر.

وأكدت اللجنة المشكلة أن القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى عصر محمد على والملك فاروق والخديوى إسماعيل.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 70 عاما ومقيم فى دولة قطر منذ عام 1984 وضع قطع أثرية تعود إلى عصر محمد على والملك فاروق فى طرد متجه إلى دولة قطر فى قرية البضائع بمطار القاهرة وكان مسافرا على الخطوط الجوية القطرية.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان ينوى بيع تلك القطع الأثرية لأحد الأشخاص القطريين.