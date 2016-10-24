أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الآثار: القطع المضبوطة قبل تهريبها لقطر تعود لعصر محمد على والملك فاروق

Google+ Print
الآثار: القطع المضبوطة قبل تهريبها لقطر تعود لعصر محمد على والملك فاروق الآثار: القطع المضبوطة قبل تهريبها لقطر تعود لعصر محمد على والملك فاروق

> كتب كريم صبحى

استلمت نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، تقرير لجنة الآثار الخاص بفحص 18 قطعة أثرية "مكيال" المضبوطة مع مهندس محبوس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريبها بمطار القاهرة لدولة قطر.

 

وأكدت اللجنة المشكلة أن القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى عصر محمد على والملك فاروق والخديوى إسماعيل.

 

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 70 عاما ومقيم فى دولة قطر منذ عام 1984 وضع قطع أثرية تعود إلى عصر محمد على والملك فاروق فى طرد متجه إلى دولة قطر فى قرية البضائع بمطار القاهرة وكان مسافرا على الخطوط الجوية القطرية.

 

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم كان ينوى بيع تلك القطع الأثرية لأحد الأشخاص القطريين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365