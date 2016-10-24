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ضبط صاحب مخبز فى الغربية تلاعب بحصص الدقيق

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ضبط صاحب مخبز فى الغربية تلاعب بحصص الدقيق ضبط صاحب مخبز فى الغربية تلاعب بحصص الدقيق

ارشيفية

مراسل«ONA»:

ضبطت إدارة مباحث بالغربية صاحب مخبز بلدي بمنطقة سيجر أول طنطا لتلاعبه فى حصص الدقيق المصروفة له واستيلائه على 84 ألف و776 رغيف بلدي مدعم ، وتبين أن المتهم مدين للهيئة العامة للسلع التموينية بـ مليون و317 ألف جنيه استولى عليهم من الكارت الذهبي للمخبز.

كان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط عبدالله ع س – 52سنة – صاحب مخزن بلدى بمنطقة سيجر – اول طنطا – مقيم بذات الناحية لقيامه بالتلاعب والاستيلاء على كميات كبيرة من الخبز وتبين استيلائه على الكمية المذكورة، فى المحضر 32118 جنح قسم اول طنطا 2016 وبالاستعلام من إدارة تموين بندر طنطا تبين أن المتهم مدين للهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ مليون و317 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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أونا

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