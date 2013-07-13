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استئصال ورم وزنه 34 كيلو بالمعهد القومى للأورام

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استئصال ورم وزنه 34 كيلو بالمعهد القومى للأورام استئصال ورم وزنه 34 كيلو بالمعهد القومى للأورام
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قام الدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، بإجراء جراحة نادرة دقيقة استغرقت ثلاث ساعات وذلك باستئصال ورم خبيث وزنه 34 كيلوجراما من بطن المريض إبراهيم عبد التواب فلاح من محافظة بنى سويف وعمره 59 سنة، حيث أكد دكتور عميرة أنه كان يعانى من آلام بالبطن وانتفاخ ملحوظ وقىء وكان مصدر الورم الطبقة الدهنية حول الكلى اليسرى وخلف الغشاء البريتونى وتطلبت الجراحة تسليك الورم من المعدة والاثنى عشر والقولون والكلى اليمنى والشريان الأورطى والوريد الأجوف السفلى الأعظم وشرايين وأوردة الحوض والمستقيم والمحافظة على هذه الأعضاء وقد تماثل المريض للشفاء.

وقد اشترك فى الجراحة دكتور محمد سلامة – أحمد ليمونة – سيد شاكر – وقام بالتخدير الأطباء سيد عابد وتامر إبراهيم، وتعد هذه الجراحة من أندر العمليات حيث إن وزن الورم من أكبر الأوزان المسجلة عالميا.
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