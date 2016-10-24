يزيديون: تم التصدي لهجوم «داعش» فى سنجار غربي الموصل

قال مسؤول محلي، أن مقاتلين أكرادًا مدعومين من الولايات المتحدة تمكنوا من التصدي لهجوم شنه تنظيم “داعش”، اليوم الإثنين، فى سنجار وهى منطقة يقطنها اليزيديون غربى مدينة الموصل العراقية.

وكان الهجوم فيما يبدو محاولة لتشتيت انتباه القوات العراقية التى تهاجم الموصل آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم فى العراق.

وأكد التنظيم فى بيان نشر على الانترنت أنه نفذ هجومًا انتحاريًا على موقع للبشمركة الكردية عند المدخل الغربى لسنجار.

وقال القائمقام لقضاء سنجار محما خليل لـ”رويترز” “إنه الهجوم الأعنف (على سنجار) منذ سنة”.

وارتكب تنظيم “داعش” بعضًا من أبشع أعماله الوحشية فى سنجار عندما اجتاح المنطقة اليزيدية قبل عامين فقتل الرجال وخطف الأطفال واستعبد النساء. واستعاد مقاتلون أكراد المنطقة قبل عام.

وقال خليل أن 15 مقاتلا على الأقل قتلوا فى معركة استمرت ساعتين وتم تدمير عدة مركبات استخدموها فى الهجوم. وأصيب اثنان من قوات البشمركة.

وقال تنظيم “داعش” أن اثنتين من مركبات البشمركة دمرتا وقتل كل ركابهما.

وبدأت القوات العراقية والكردية هجوما على الموصل قبل أسبوع بدعم جوى وبرى من تحالف تقوده الولايات المتحدة.