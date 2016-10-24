كلوب يرد بقوة على المشككين في قوة دفاع ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه بدأ يفقد احترامه لأشخاص يواصلون توجيه الأسئلة له عن الأخطاء الدفاعية.

وفاز ليفربول بصعوبة 2-1 على وست بروميتش البيون يوم السبت لكن هدف جاريث مكولي المتأخر حرم فريق المدرب كلوب من صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث بفارق الاهداف عن مانشستر سيتي المتصدر وارسنال صاحب المركز الثاني حيث دخل مرماه 11 هدفا في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن كلوب قوله “سمعت هذا عدة مرات وبدأت افقد احترامي لهؤلاء الاشخاص. لا اعبأ بهذا الامر لانه لا يتعين علي احترام الجميع ويمكنك قول ما يحلو لك لكني لن اعلق بالمزيد فانا لا اهتم بهذه الاشياء.”

وتابع “أعتقد أن نسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة من الاهداف التي دخلت مرمانا من كرات ثابتة. لكنها كلها مختلفة وما زلنا نعمل عليها ودافعنا امام مانشستر يونايتد بشكل رائع.”

> واستطرد “امام وست بروميتش كان الامر صعبا لكن لم تحدث مشكلة دفاعية.”

وتجرع ليفربول الرائع هزيمة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم امام بيرنلي وقال كلوب انه لا يقلق كثيرا لدخول اهداف في مرماه طالما يحقق فريقه النقاط الثلاث.

وأضاف “ليست المشكلة ذاتها التي عانينا منها العام الماضي. أرى أن الأمور تسير بشكل جيد في هذه اللحظة. اكرر في هذه اللحظة. الان لا افكر في الاهداف التي تدخل مرمانا طالما نفوز ويكون الامر عن جدارة واستحقاق.”

ويستضيف ليفربول منافسه توتنهام في كأس رابطة الاندية الانجليزية يوم الثلاثاء قبل ملاقاة مضيفه كريستال بالاس .