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الطلائع يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الداخلية.. غدا

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الطلائع يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الداخلية.. غدا الطلائع يضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الداخلية.. غدا

أعلن أحمد العجوز المدير الفنى لطلائع الجيش، قائمة 20 لاعباً استعداداً لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى العام، والمقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غد الثلاثاء على استاد كلية الشرطة.

وضمت قائمة الطلائع كلا من:

حراسة المرمى: عماد سيد – محمد بسام

خط الدفاع: رشاد فاروق – معتمد محسن- عبداللطيف البهدارى- عصام صبحى – عاصم صلاح

خط الوسط: عبدالعزيز توفيق – محمد أشرف روقة – محمد رزق – محمد شريف – فرانك

خط الهجوم: محمد جمال تريكة – أحمد سعيد أوكا – حسن يوسف- بلال جمال داوو- هسامى – محمد أشرف عبد القادر

وتم استبعاد أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الفريق العسكرى بعد إيقافه لمدة مباراة واحدة، بعد طرده فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

 

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