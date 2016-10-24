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الليلة.. أسامة هيكل ضيف ريهام السهلي على «النهار اليوم»

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الليلة.. أسامة هيكل ضيف ريهام السهلي على «النهار اليوم» الليلة.. أسامة هيكل ضيف ريهام السهلي على «النهار اليوم»

أسامة هيكل

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق للحديث عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهل أخفقت في تسويق برنامجها للشارع المصري؟

ويناقش هيكل لماذا يرى أن الخطاب الحكومي فشل في “صناعة الأمل” ؟ وأيضا هل ينجح قانون الصحافة والإعلام في ضبط الأداء الإعلامي والقضاء على ما يسمي بـ “الفوضى الإعلامية” ؟ ولماذا طالب ب”نسف ” قوانين الاستثمار الحالية ؟

وتذاع الحلقة في تمام العاشرة مساءً على قناة النهار اليوم.

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