رفض استئناف «حارس قضائي» على تجديد حبسه 45 يومًا بتهمة تقاضي رشوة

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المقدم من حارس قضائي على تجديد حبسه ٤٥ يومًا على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة من مُلاك شاليهات بقرية سياحية بمحافظة مرسى مطروح، حسبما أفاد مراسلنا.

ونسبت النيابة إلى الحارس القضائي المدعو “و.س”، تقاضي رشوة قدرها ١٥ ألف جنيه من أحد ملاك الشاليهات بالقرية، نظير تسهيل إجراءات تسليم الوحدة السكنية الخاصة به.

وكانت نيابة شمال القاهرة، تلقت معلومات من الهيئة العامة للرقابة الإدارية، يفيد بضبط “و.س” حارس قضائي من محكمة جنوب القاهرة يتقاضى رشوة، مقابل إنهاء التعاملات القانونية لقطع أراضي وشاليهات تم طرحها فى منطقة الساحل الشمال للعملاء بمنطقة الساحل.