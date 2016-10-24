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بالصور.. ضبط مشغولات من العاج مع راكبة بمطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من العاج المشغول, والتي أخفتها راكبة مصرية داخل حقائبها بقصد تضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وبيعها داخل الأسواق وتحقيق أرباح مادية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أبوجا، اشتبه رفعت صدقي، رئيس قسم التفتيش، وهاني مصطفى، مأمور التفتيش في راكبة مصرية.

وعثر – بتفتيش الحقائب – على 4 كيلو جرام من العاج بقيمة تقدر بـ 200 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية, وحجز المضبوطات، حيث يحظر تداول العاج عالميًا، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض “سايتس” .

 

العاج المضبوط بحوزة الراكبة المصرية بمطار القاهرة

العاج المضبوط بحوزة الراكبة المصرية بمطار القاهرة

العاج المضبوط بحوزة الراكبة المصرية بمطار القاهرة

العاج المضبوط بحوزة الراكبة المصرية بمطار القاهرة

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