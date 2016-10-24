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فنون جميله تكشف تفاصيل المؤتمر الدولي عن هوية المدن خلال العمارة والفنون

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> نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، صباح اليوم مؤتمرا للكشف عن تفاصيل المؤتمر الدولي تحت عنوان ” هوية المدن من خلال العمارة والفنون”، وذلك بدار الأوبرا المصرية، في الحادي عشر من مايو 2017، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.

وحضر المؤتمر مجموعه من ااباحثين والمتخصصين في العمارة والفنون من جامعات وأكاديميات دولية مرموقة، والمهندس مراد عامر مدير الشركة المنظمه،والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق، والدكتوره صفية القباني عميد كليه فنون جميله،والدكتورة رانيا الحصري وكيل الكليه، والدكتور احمد حسني رئيس قسم الديكور بالكلية.

وتناول المؤتمر هوية المدن والعناصر التي تساهم في تشكيلها، وبشكلٍ خاص العمارة والفنون، ومن أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر:

أسس تخطيط وتطوير المناطق التاريخية.

التنمية المستدامة للمناطق الحضرية.

دور الفنون الجميلة في التنمية العمرانية المستدامة.

الاتجاه العالمي نحو إنشاء المدن الذكية.

النماذج الجديدة التي تم تطويرها في العمارة والفنون المعاصرة.

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