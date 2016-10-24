تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار معتز خفاجى لـ24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء، اليوم الإثنين ،تأجيل محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى، ومحاولة اغتياله لجلسة 24 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لفض الأحراز ومناقشة الشهود، فيما صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، عضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتاريه حسام عبد الرسول، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، حيث طلب دفاع المتهمين ضم الأحراز، وفضها، ومناقشة شهود الاثبات.

وكانت النيابة العامة، أحالت 6 من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات، حيث جاء ف أمر الإحالة أنهم ” خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر – أولًا المتهمون من الأول وحتى الخامس – تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “أن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عُمر - هارب – قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون:” محمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه”، قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان”.