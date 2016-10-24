«البيشمركة» تقتل 15 إرهابيًا وتصد هجومًا لـ«داعش» فى سنجار

صدت قوات “البيشمركة” الكردية، اليوم الاثنين، هجوما لمسلحي تنتظيم “داعش” الإرهابى فى منطقة سنجار بمحافظة نينوي شمال غربي العراق وقتلت 15 إرهابيا من المشاركين فى الهجوم.

وقال مصدر عسكرى كردى أن “البيشمركة” فجرت سبع سيارات مفخخة استخدمها “داعش” فى الهجوم، مشيرا إلى أنه لم يصب أي من عناصر قوات البيشمركة خلال الهجوم الذى وقع فجر اليوم.

وكانت قوات قوامها 7500 من قوات “البيشمركة” الكردية، بينهم 5000 من الأيزيديين، تمكنت من خلال عملية عسكرية واسعة فرض سيطرتها بالكامل على قضاء سنجار يوم 13 نوفمبر 2015، الذى كانت تقطنه أغلبية أيزيدية غرب الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق، وقطعت إمدادات “داعش” من خلال الطريق الرابط ما بين الرقة السورية والموصل، وحررت أكثر من 200 كيلومتر مربع من الأراضى التى كانت فى قبضة “داعش”، تضم 28 قرية ومدينة سنجار، وقتل أكثر من 300 من عناصر داعش خلال عملية التحرير.

على صعيد آخر، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين 200 أسرة نازحة من قضائى عانه وحصيبة بالأنبار ومن محافظة نينوي وذلك فى مخيم “بزيبز” على نهر الفرات الرابطة مابين بغداد ومحافظة الأنبار والذى يحوى 70 خيمة للنازحين.

وذكر مدير قسم المحافظات الوسطى فى دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير، فى تصريح صحفي، أن الوزارة استقبلت 100 أسرة نازحة من قضاء حصيبة و45 أسرة من قضاء عانه، كما استقبلت 55 اسرة نازحة من نينوى التى تدور فيها عمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش”.