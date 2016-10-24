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جيبوتي تعرب عن إمتنانها لزيارة وفد خبراء وزارة الثقافة المصرية

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جيبوتي تعرب عن إمتنانها لزيارة وفد خبراء وزارة الثقافة المصرية جيبوتي تعرب عن إمتنانها لزيارة وفد خبراء وزارة الثقافة المصرية

علم جيبوتي

أعرب “مؤمن حسن برى” وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي عن تقديره وإمتنانه للزيارة التي قام بها وفد من خبراء وزارة الثقافة المصرية إلى جمهورية جيبوتي خلال الفترة من 8 – 18 أكتوبر 2016، حيث أعرب الوزير عن إعجابه بمستوى الوفد الفني والعلمي وأثنى على جهوده.

وقام الوفد خلال الزيارة بلقاء المسئولين بوزارة الثقافة، كما قام بعدة زيارات ميدانية والتقى بالفرق والفنانين الجيبوتيين، وذلك بهدف بلورة خطط لتطوير هذا القطاع في جيبوتي، بما في ذلك إنشاء معهد للفنون ومتحف وطني. وحظى الوفد باهتمام بالغ من جانب المسئولين الجيبوتيين، حيث أعربوا عن اهتمامهم بما قام به الوفد من جهود وإسهامات لتطوير مجال الثقافة في جيبوتي.

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