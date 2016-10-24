وزير الداخلية يعين محمد منصور مديرًا لمباحث القاهرة

قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية ، الإثنين، نقل اللواء عبدالعزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتعيينه نائبًا لمدير أمن البحيرة.

كما قرر «عبدالغفار» نقل اللواء محمد منصور، وكيل المباحث الجنائية بالأمن العام، وتعيينه مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة خلفًا للواء عبدالعزيز خضر.

وكان الوزير قد اعتمد حركة تنقلات، صباح الإثنين، ضمت عددًا من القيادات الشرطية بمديرية أمن الإسماعيلية، شملت نقل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار، واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عصام سعد مديرًا لأمن الإسماعيلية، واللواء ممدوح عبدالمنصف نائبًا لمدير الأمن، والعميد إبراهيم أمين حسن سلامة مديرًا للإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية؛ وذلك على خلفية هروب عدد من السجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية.