صور.. وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية والتعاون الإسباني

إلتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، خوسيه مانويل مارجايو وزير الخارجية والتعاون الإسبانى ، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين.

وأكد القائد العام إعتزازه بزيارة الوفد الإسبانى لمصر ، والتى تأتى من منطلق حرص الدولتين الدائم على دعم أواصر التعاون والتشاور فى العديد من المواقف ومختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.

من جانبه أبدى وزير خارجية إسبانيا إعتزام بلاده فتح آفاق جديدة مع مصر فى مختلف المجالات ، بإعتبارها أحد أهم الدول الشرق أوسطية ، خاصة فى ظل توافق رؤى الدولتين تجاه تطورات الأوضاع الراهنة.