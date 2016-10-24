أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الرياضة عن هزيمة الزمالك: مصر خسرت بطولة وكسبت شبابا محترما

Google+ Print

201609200230163016

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة المصرية خسرت بطوله بعد ضياع بطولة أفريقيا من فريق الزمالك، ولكنها اكتسبت شبابا جديدا ومحترما.

وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “الرياضة المصرية خسرت بطولة وكسبت شباباً جديداً محترماً، إن شاء الله منتخب يقابل غانا، بعد 20 يوما بحضور 75 ألف مصرى فى استاد برج العرب، وبإذن الله وعونه نفوز بالثلاث نقاط بقوة شبابها، تحيا مصر”.

كان الزمالك قد فاز على صن داونز بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد، على استاد برج العرب، إلا أن الفريق الجنوب أفريقى توج باللقب بفضل الفوز فى الذهاب بثلاثية نظيفة.

17141-وزير-الرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية