وزير الرياضة عن هزيمة الزمالك: مصر خسرت بطولة وكسبت شبابا محترما

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة المصرية خسرت بطوله بعد ضياع بطولة أفريقيا من فريق الزمالك، ولكنها اكتسبت شبابا جديدا ومحترما.

وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “الرياضة المصرية خسرت بطولة وكسبت شباباً جديداً محترماً، إن شاء الله منتخب مصر يقابل غانا، بعد 20 يوما بحضور 75 ألف مصرى فى استاد برج العرب، وبإذن الله وعونه نفوز بالثلاث نقاط بقوة شبابها، تحيا مصر”.

كان الزمالك قد فاز على صن داونز بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد، على استاد برج العرب، إلا أن الفريق الجنوب أفريقى توج باللقب بفضل الفوز فى الذهاب بثلاثية نظيفة.