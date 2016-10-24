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سفير المجر يؤكد اهتمام السائحين المجريين بالمنتجعات المصرية

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سفير المجر يؤكد اهتمام السائحين المجريين بالمنتجعات المصرية سفير المجر يؤكد اهتمام السائحين المجريين بالمنتجعات المصرية

أرشيفية

قال سفير المجر لدي بيتر كيفك، إن السائحين المجريين مهتمين بقضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر والأقصر وأسوان ومناطق أخرى، منوها بأنها مقاصد سياحية أمنة في ضوء جهود السلطات المصرية.

وأشار «كيفك» في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية خلال الاحتفال بالعيد القومي الـ60 للثورة المجرية عام 1956، بحضور كبار الشخصيات والدبلوماسيين- إلى أهمية الثورات التي قامت في المجر عام 1956 وفي مصر عام 2011، وأحدثت تغيرا في التاريخ، مشددا على أن أهم الدروس المستفادة من الثورات العظيمة في البلدين هي أن «الحرية أهم ثرواتنا القومية».

وقال «كيفك»، إن الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اتفقا في اجتماعاتهما عام 2015 و2016 على تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين، موضحا أن مجالات التعاون المشترك تشمل القطارات المجرية في السكك الحديدية والزراعة ومعالجة المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات«.

ودعا سفير المجر لدي مصر، المصريين إلى زيارة بلاده للاستجمام والاستمتاع بالمرافق الطبية والسياحية الثقافية.

أ ش أ

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