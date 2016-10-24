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«النقض» تقضي بقبول طعن 6 متهمين بالانتماء لـ«داعش» وإعادة محاكمتهم

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«النقض» تقضي بقبول طعن 6 متهمين بالانتماء لـ«داعش» وإعادة محاكمتهم «النقض» تقضي بقبول طعن 6 متهمين بالانتماء لـ«داعش» وإعادة محاكمتهم

أرشيفية

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، قبول الطعن المُقدم من 6 متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمحكوم عليهم بالإعدام، وإعادة محاكمتهم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس،، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات، وأحمد مصطفى، وسكرتارية أحمد رزق، صدقت على قرار فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ12 من أفراد أول خلية عنقودية إرهابية، على اتصال بتنظيم داعش – والتي يتزعمها خالد مغاوري – في الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح.

كما كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية – تحت إشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب – أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التي كونها خالد مغاوري – وتُعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش – إلى دائرة إرهاب الشرقية، ومحبوس منهم 6 متهمين.

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