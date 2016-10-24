«الوزراء» يوافق على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي تيسيرًا على الحاجزين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحد الشروط المنصوص عليها ضمن شروط مشروع الإسكان الاجتماعي، تيسيرًا على الحاجزين.

وأوضح مدبولي – في تصريح صحفي اليوم الإثنين – أنه تم تعديل الشرط الذي ينص على أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ليصبح “أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة، أو المقيمين بهما، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لهما، على أن يعمم هذا الاقتراح بجميع المحافظات”.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء وافق – أيضًا – على تحويل المتقدمين للحجز بمراكز معينة بالمحافظة أو المحافظات المجاورة، ولم يتوافر لهم وحدات إلى مراكز أخرى داخل المحافظة أو بالمحافظات المجاورة التي يتوافر بها وحدات وليس لها حاجزون.

ولفت إلى أن هذه الموافقات تأتي تيسيرًا على المواطنين، وحرصًا من الدولة على حصول كل من تنطبق عليه الشروط على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

أ ش أ