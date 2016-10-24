تيريزا ماي تلتقي نظراءها في المقاطعات لبحث خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، نظراءها فى مقاطعات ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية للبحث فى خطط الخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي قبل بدء المفاوضات الرسمية مع التكتل المتوقع العام المقبل.

وستلتقى ماي رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، والوزير الاول لويلز كاروين جونز والوزيرة الاولى لايرلندا الشمالية ارلين فوستر ونائبها مارتن ماغينيس.

وكانت ستورجن زعيمة الحزب القومى الاسكتلندي الانفصالي ادلت بالكثير من التصريحات منذ استفتاء الثالث والعشرين من يونيو الذى صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ودعت خلال الشهر الجاري إلى إجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا اذا لم تتم حماية مصالح المقاطعة فى المفاوضات حول بريكست، وصوتت انجلترا وويلز على الخروج من الاتحاد، لكن الغالبية فى اسكتلندا وايرلندا الشمالية ايدت العكس.

وفى رسالة الى تيريزا ماي قبل اللقاء، دعت ستورجن الى اعطاء برلمان كل مقاطعة فرصة التصويت على خطط بريكست.

وأضافت “اوافق ايضا على اقتراح عرض تقديم حزمة المفاوضات المقترحة للتصويت فى كل من البرلمانات والمجالس الاربعة فى المملكة المتحدة”.