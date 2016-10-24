«حماية الأوطان وسبل بنائها».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

ذكرت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الوزارة سيكون بعنوان «حماية الأوطان وسبل بنائها».

وأفادت وزارة الأوقاف ، في بيانها الصادر الاثنين، بأن «حماية الأوطان وحمايتها والحفاظ عليها واجب على كل إنسان، وليست قاصرة على حمل السلاح فقط، بل بعدم السماح لأحد بالإضرار بالوطن أو الإساءة والعمل على النهوض به وتنميته، وعلى الجميع التعاون لدفعه اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا».

وناشدت الوزارة الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15- 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.