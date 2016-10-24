بدء محاكمة 6 بنقابة المهن الرياضية لاتهامهم بالنصب

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد وبعضوية المستشارين عصام خليل ووليد أبو المعاطى وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد، نظر ثانى جلسات محاكمة 6 متهمين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، والمتهمون بالاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر.

كانت النيابة العامة فى القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة، قد وجهت للمتهمين محمد سعيد حسن محمود الجندى، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وعبد المنعم عبد الحليم مصطفى شكر، هارب، 75 عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال عاشور باشا مرسى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعادل محمد عبد المنعم محى هارب، ونسرين السيد عبد العزيز السيد، ومحمد أبو الفضل طه أحمد، 44 عاما، أعضاء بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، أنهم فى غضون الفترة من عام 2005 حتى عام 2011 بقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

أولا: قام المتهم الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق المعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و889 ألف جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية، وكان ذلك حيلة بأن أوهم حاجزى تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما، ووضع رسم هندسى لتلك الوحدات وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضى للجمعية بمدينة 6 أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.

ثانيا: المتهمون من الثانى إلى السادس:

بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها (المتهم الثانى رئيس مجلس الإدارة والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوى بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة السابقة، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزى تلك الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسى للوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضى للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام، وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.