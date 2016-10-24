ضبط 3 تجار مخدرات فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 من تجار المخدرات وبحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بتمكن ضباط إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بالمديرية من ضبط كل من حسن ن م 18 سنة ومقيم كفر البطيخ بمحافظة دمياط وله محل إقامة آخر بقرية الغرق بمركز اطسا وبحوزته 100 جرام من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار و150 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر المحضر رقم 7826 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تم ضبط ناصر أ ع 50 سنة عامل ومقيم بالبارودية البحرية وبحوزته 130 قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي 100 جنيه من متحصلات البيع وتحرر المحضر رقم 7186 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتم ضبط “رفاعي. س. أ”، 63 سنة – عاطل ومقيم قحافة بدائرة قسم أول الفيوم بحوزته 100 قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي 210 جنيه من متحصلات البيع ومقص حديدى، وتحرر المحضر رقم 7029 لسنة 2016 إداري قسم أول الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.