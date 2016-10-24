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وزير الري يستعرض التدابير والإجراءات لمواجهة أخطار السيول

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وزير الري يستعرض التدابير والإجراءات لمواجهة أخطار السيول وزير الري يستعرض التدابير والإجراءات لمواجهة أخطار السيول

الدكتور محمد عبد العاطي – وزير الري

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري، والدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، لبحث التدابير والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة أخطار السيول.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الحماية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول وعلى رأسها محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، وكذلك خطة الوزارة خلال الخمسة أعوام المقبلة للتعامل مع كافة الأودية النشطة والمناطق الأكثر عرضة لأخطار السيول.

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