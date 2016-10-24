مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والعرب، فيما اتجه المحليون للشراء.

وخسر – على صعيد حركة المؤشرات القياسية – مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30″ – والذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 0.58 % ليسجل مستوى 8226.01 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 50″ متساوي الأوزان النسبية 0.68%، مسجلًا 1255.99 نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 20″، محدد الأوزان النسبية 1.11% ليبلغ مستوى 8044.55 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ نحو 0.02 %، ليبلغ مستوى 335.4 نقطة.

> وهبط مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا 0.31 %، مسجلًا 790.96 نقطة.

يذكر أن تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.